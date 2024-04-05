В бою за Украину погиб 20-летний житель Одесской области Андрей Табор

На фронте 20 декабря 2023 года героически погиб в зоне выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Крынки Херсонской области житель села Торосово Одесской области 20-летний Андрей Табор.

Об этом сообщает в Facebook Затишанская громада.

Андрей был матросом, старшим наводчиком гранатомётного взвода роты огневой поддержки второго батальона морской пехоты. Его отправили из Раздельнянского ТЦК на военную службу по контракту 28 июля 2023 года.

Родился Андрей 13 августа 2003 года в селе Ленино (ныне — Торосово) Фрунзовского района Одесской области. Учился парень в Торосовском УВК, а позже продолжил обучение в Крыжопольском Государственном строительно-профессиональном лицее. Освоил профессию маляра-штукатура. До службы в ВСУ трудился на разных работах в Одессе.

Одесса News сообщала о гибели в Херсонской области 14 декабря 2023 года воина из Одессы 31-летнего Клима Мишанчука.

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Фото: Затишанская громада

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