В бою за Украину погиб житель Одесской области Клим Мишанчук, светлая память

В Херсонской области 14 декабря 2023 года погиб воин, родившийся в Одессе, 31-летний Клим Мишанчук.

На фронт Клим отправился добровольцем, служил в 38-й отдельной бригаде морской пехоты, — рассказала его сестра Елена Покровская.

По её словам, Клим был 43 дня в учебном центре и четыре дня успел быть на позиции. Присяга у него была 9 декабря.

По образованию был моряком, работал вторым штурманом и до начала полномасштабного вторжения находился за границей в морском рейсе. «Он был настоящий профессионал. Его уважали взрослые коллеги. Считали его парнем серьёзным и ответственным», — говорит Елена.

«Клим не мог быть в стороне. Ему просто нужно было закончить свою работу до конца в компании. Он добровольно приехал в Украину. Пошёл сам в военкомат, пошёл в ряды ВСУ. Такая у него была гражданская позиция, что он должен, потому что сказал так: “ Как я буду смотреть в глаза своего ребёнка. Что я ему скажу?», — говорит Елена.

Сестра погибшего сказала, что её брат Клим Мишанчук «сделал свой сложный мужской выбор. Мы гордимся им, очень благодарны ему за это. Побратимы, с которыми он проходил обучение, говорили, что Клим был настоящим мужчиной».

21 декабря в Одессе простились с погибшим. У Клима остались мать, жена и семилетняя дочь Валерия.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 10 декабря 2023 года в результате стрелкового боя и миномётного обстрела во время выполнения задания в районе населённого пункта Терны Донецкой области защитника из села Загнитков Одесской области Станислава Поворознюка.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото из архива Елены Покровской

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy