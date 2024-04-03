В бою за Украину погиб житель Одесской области Станислав Поворознюк, светлая память

На фронте 10 декабря 2023 года в результате стрелкового боя и миномётного обстрела во время выполнения задания в районе населённого пункта Терны Донецкой области погиб защитник Украины из села Загнитков Одесской области Станислав Поворознюк.

Об этом в Facebook сообщала Кодымская громада.

Его призвали на военную службу по общей мобилизации 24 января 2023 года. Солдат, военнослужащий третьего отделения третьего механизированного взвода девятой механизированной роты третьего механизированного батальона воинской части А4689.

Станиславу было 52 года.

20 декабря Кодыма провела бойца на коленях – похоронный кортеж направился в родное село, в центре которого гражданская панихида собрала многочисленных односельчан.

Одесса News сообщала о гибели 8 декабря 2023 года от тяжёлых ран, полученных на поле боя, младшего сержанта Александра Ульмана, родом из села Новосамарка Окнянского района Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Кодымская громада/Facebook

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