Одесские прокуроры фиксируют последствия очередной атаки на регион

Прокурорами Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — ракетному обстрелу гражданской инфраструктуры ночью 26 сентября 2023 года.

По данным следствия, в течение ночи 26 сентября вооружённые силы России совершили дроновую атаку по Одесской области.

«Враг попал в припортовую и пограничную инфраструктуру Подунавья. В результате атаки пострадали два водителя грузовиков. Повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователями документируют очередное военное преступление России.

Дополнительно стало известно, что Силами ПВО ночью над Одесской областью уничтожено 10 БпЛА. Попаданием в припортовую и пограничную инфраструктуру вызвано разрушение зернохранилищ, повреждение админздания, грузовых автомобилей частных перевозчиков. 6 автомобилей выгорело дотла. 2 гражданских водителя получили ранения. В международном паромном пункте пропуска «Орловка» осуществляются стабилизационные мероприятия, пропускные операции приостановлены. Пограничники сообщают, что автотранспорт временно переориентирован на ближайшие пункты пропуска, в частности, ПП «Рени».

Фото: Одесская облпрокуратура, пресс-служба Одесской облгосадминистрации

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