580-й день войны: Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остаётся сложной

Пошли 580-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остаётся сложной, — говорится в военной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 26 сентября.

Однако, ВСУ продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

Отмечается, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки (ОСГВ) «Хортица» на Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили 5 атак противника в районе Клещиевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населённых пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вёл безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, где в течение суток предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.

На Шахтёрском и Запорожском направлениях наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

Враг продолжает нести значительные потери. Установлено, что в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14 армейского корпуса береговых войск северного флота РФ, участвующей в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром, имеются высокие боевые потери личного состава, как санитарные, так и безвозвратные.

Так, в городе Первомайск Луганской области, в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200-й бригады. «У личного состава подразделения низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация по дальнейшему ведению боевых действий», — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Одесса News информировала, что 23 сентября ВСУ прорвали оборону российских оккупантов в Вербовом Запорожской области.

На главном фото Константина Либерова раненый боец 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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