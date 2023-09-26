В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Савочка, светлая ему память

28 июля во время боевого столкновения с противником в районе села Работино Запорожской области погиб 41-летний Сергей Савочка из села Красная коса Староказацкой громады в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба этой громады.

Прощание с защитником прошло 4 августа в родном селе погибшего.

Одесса News сообщала о гибели 26 июля 2023 года в районе Клещиевки Донецкой области 38-летнего жителя Килии Одесской области Александра Кожухаря, с которым попрощались 4 августа.

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Фото: Староказацкая громада/Facebook

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