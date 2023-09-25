В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Кожухарь, светлая память

4 августа в Одесской области попрощались с 38-летним жителем Килии Александром Кожухарём, погибшим 26 июля в районе Клещиевки Донецкой области.

Героя на коленях с цветами и флагами встречали горожане, сообщала «Бессарабия INFORM«.

Похоронили Александра с воинскими почестями на кладбище микрорайона Омарбия.

Александр добровольцем встал на защиту Украины ещё в начале полномасштабного вторжения. Первые месяцы до мая 2022 года нёс службу в роте охраны города, после чего прошёл боевую подготовку и попал на передовую. Освобождал от оккупантов разные населённые пункты нашей Родины, по словам собратьев, «дрался, как лев».

За хорошую службу в апреле 2023 года был отмечен высокой наградой Главнокомандующего ВСУ – «Золотым Крестом». Незадолго до смерти предупредил подразделение побратимов по оружию об опасности, чем спас немало жизней.

У Александра остались мать, жена, двое детей от первого брака и два брата, один из которых также служит в рядах ВСУ.

Одесса News сообщала, что 3 августа 2023 года в Беляевской территориальной громаде в Одесской области провели в последний путь погибшего военного ВСУ Валерия Иванова.

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Фото: Бессарабия INFORM

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