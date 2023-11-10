В бою за Украину погиб одессит Антон Колесник-Кравченко, светлая ему память

На российско-украинской войне погиб одессит Антон Колесник-Кравченко, который до полномасштабного вторжения увлекался каякингом.

Об этом рассказали в Kayaking Odessa.

Антон до отправки на фронт был инструктором по этому виду спорта.

«Погиб наш инструктор. На Запорожском направлении. Его звали Антон. Среди друзей мы называли его Тоха. И этот позывной ему подходил. Погиб во время штурма, освобождая наши земли от проклятых захватчиков. Он всегда хорошо выполнял свою работу», – говорится в сообщении.

Одесса News информировала о гибели в сентябре 2023 года на фронте второго сына в семье Бончевых из Болградского района Одесской области – Евгения Бончева. Его младший брат Игорь погиб в феврале.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Kayaking Odessa/Facebook

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