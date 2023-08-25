Ночью Одесскую область враг подверг ракетному обстрелу

Сегодня, 25 августа, ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории нашего государства.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 25 августа.

«Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — говорится в сообщении, однако на данное время известно о вражеской атаке района Черноморска в Одесской области двумя ракетами, предварительно, типа Х-35/59. Обе уничтожены.

Около 03:44 началась повторная атака Одесской области. На этот раз ракетами «Калибр». Предварительно, все были сбиты.

Как сообщала Одесса News, украинские военнослужащие 24 августа провели спецоперацию, атаковав Крым с моря.

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