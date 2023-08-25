Активист «Одесской дружины», разведчик «ДНР» приговорён к 14 годам тюрьмы

Житель Одесской области осуждён за участие в антиукраинской террористической организации «ДНР»

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, — отмечают в ведомстве.

Прокурором в суде доказано, что мужчина, являясь активистом антиукраинского движения, в начале мая 2014 года поступил в террористическую организацию «ДНР» и проходил службу в составе вооружённого формирования «Народное ополчение Донбасса» в пехоте, а в дальнейшем, в разведывательных подразделениях, под позывным «Одесса».

«Он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооружённых Сил Украины на территории населенных пунктов Макеевка и Каменка в Донецкой области. Кроме того, популяризировал деятельность «ДНР» и освещал её в положительном ракурсе среди своего окружения, через соцсети, в частности», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что начало срока отбывания наказания осуждённому будут исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года в Одессе к 8 годам лишения свободы приговорён участник так называемого батальона «Русь» террористической организации «ЛНР».

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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