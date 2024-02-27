Суд в Одессе установит меру вины «многодетного отца-уклониста»

По доказательствам полицейских в Одесской области будут судить «многодетного отца», который придумал себе троих детей, чтобы пересечь государственную границу.

Подробности сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что житель Черниговской области пытался покинуть страну через транзитный участок автодороги Одесса – Рени в Одесском районе с поддельными свидетельствами о рождении несуществующих детей.

«Разоблачили правонарушителя, когда он проходил пограничный паспортный контроль. Сотрудники Государственной пограничной службы выявили признаки подделки в предоставленных гражданином документах, о чём сообщили в полицию», — говорится в сообщении.

В ходе следствия полицейские установили, что военнообязанный мужчина, не имея никаких законных оснований уехать из Украины, по месту жительства в Черниговской области, используя компьютерную и оргтехнику, изготовил три свидетельства о рождении малолетних детей.

Полицейские изъяли сомнительные документы и направили их на экспертизу, которая подтвердила, что свидетельства не соответствуют аналогичным документам, выдаваемым уполномоченными учреждениями на территории Украины.

«При наличии достаточных доказательств под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры мы выдвинули правонарушителю обвинения в подлоге удостоверения и другого официального документа, выдаваемого учреждением, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляющими права и освобождающими от обязанностей с целью использования, а также в использовании заведомо подложного документа. Такие действия квалифицируются по ч. 1 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт мы уже направили в суд. Мужчине грозит наказание штрафом до 17 тысяч гривен или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до двух лет», — прокомментировала и.о. начальника сектора дознания Одесского районного управления полиции №2 Виктория Миронова.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года у села Кучурган в Одесской области пограничники Подольского отряда задержали для проверки автомобиль такси, в котором находились трое мужчин, один из которых — «перевозчик-поводырь» — намеревался провести через границу двух мужчин призывного возраста.

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