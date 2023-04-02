В Одесской области перекрыли канал побега уклонистов в Молдову

Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Управления миграционной полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области разоблачили схему переправки за границу граждан призывного возраста.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«При проверке оперативной информации, на окраине с. Розовка охранники границы обнаружили двух украинцев, которые планировали незаконно пересечь государственный рубеж. Один из них оказался уроженцем г. Херсона и планировал пересечь государственную границу с целью уклонения от военной службы. А другой организовывал и помогал ему в этом», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пгт Окны пограничники остановили автомобиль марки Opel под управлением местного жителя, привезшего нарушителей в приграничье.

Отмечается, что мужчины связывались между собой через Интернет. Цена переправки за границу составляла около 2000 долларов США. Организатор задержан в порядке статьи 208 УПК, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в одной из громад Одесского района правоохранители разоблачили руководителя службы по делам детей в служебном подлоге — «липовом» опекунстве над ребёнком мужчиной призывного возраста с целью выезда за границу.

Фото: ГНСУ

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