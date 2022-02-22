Во Франции спустили на воду второй из 20 катеров для пограничников Украины

21 февраля во Франции на мощностях судостроительной компании ОСЕА состоялся спуск второго катера FPB98MKI для Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте пограничного ведомства.

Ожидается, что уже весной этого года корабли, построенные по французскому проекту, заступят на охрану морских рубежей Украины.



Как сообщала Одесса News, первый FPB98MKI, построенный в рамках украино-французского соглашения, был спущен на воду в декабре прошлого года. Пока моряки-пограничники осваивают новую современную технику во Франции под руководством специалистов судостроителя.

Отмечается, что украино-французский проект поможет не только улучшить морскую безопасность нашей страны, но и кораблестроительную отрасль. Согласно договору, всего должно быть построено 20 единиц FPB98MKI, четверть из которых на украинском судостроительном предприятии по современным технологиям, которыми поделятся французские специалисты.

Фото и видео: Госпогранслужба

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