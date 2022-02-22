Ловил рыбку, а поймал мину: опасный «улов» обезвредили одесские пиротехники

21 февраля, в 08 часов 10 минут, в Службу спасения обратился мужчина, который сообщил о том, что во время рыбалки в селе Маяки нашёл подозрительный предмет.

Об этом происшествии информирует на своей странице в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибывшее пиротехническое подразделение установило: рыбаку попалась миномётная мина калибра 60 мм времён Великой Отечественной войны.

«Опасная находка уничтожена на специально отведённой площадке», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в феварале 2022 годв пиротехники обезвредили 2 взрывоопасных предмета времён войны, найденных в Одессе по улице Степной местным жителем во время земляных работ.

Фото: ГУ ГСЧСУ/Facebook

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