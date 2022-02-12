По ним топтались 80 лет: одесские пиротехники обезвредили снаряды военного времени

Пиротехники уничтожили 2 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 10 февраля в Одессе по улице Степной местным жителем во время земляных работ обнаружен неизвестный предмет, который идентифицирован как артиллерийский снаряд калибра 105 мм времён войны.

В этот же день в Службу спасения поступило сообщение о том, что за пределами села Иваново Одесского района во время земляных работ обнаружен боеприпас. На место вызова прибыли пиротехники и установили, что опасная находка — авиабомба ФАБ-50, пролежавшая в земле с времён Великой Отечественной.

11 февраля группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения оба взрывоопасных предмета уничтожены в специально отведённом месте.

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года за пределами посёлка городского типа Великодолинское Великодолинской объединённой территориальной громады в поле были обнаружены и уничтожены 31 артиллерийский снаряд калибра 76 мм и 2 авиационные бомбы ФАБ 100 времён военного лихолетья.

Фото: ГУ ГСЧСУ/Facebook

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