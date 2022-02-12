Супружеская пара из Одессы тоннами фасовала кофе под видом известных марок

В Одессе полицейские разоблачили супружескую пару в производстве фальсифицированных кофейных напитков известных брендов.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, у супругов изъяли почти тонну сомнительного сырья, более двух тысяч пакетов уже расфасованного кофе и оборудование для его изготовления.

«Подпольный цех, который супруги обустроили на территории своего частного домовладения, обнаружили участковые офицеры полиции отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1. Стражи порядка установили, что правонарушители перерабатывали кофейные зёрна неизвестного происхождения, фасовали их в упаковки с логотипами известных торговых марок и в дальнейшем реализовывали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции сейчас устанавливают способ и места продажи продукции.

Начато уголовное производство по статье 227 (преднамеренное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины. Такие деяния наказываются штрафом от трёх тысяч до восьми тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года одесскими прокурорами направлен в суд обвинительный акт в отношении 7 участников организованной группы, занимавшейся в Одессе подпольным изготовлением подделок одежды и обуви известных брендов.

Фото и видео: Нацполиция в Одесской области

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