В Одесской области рыбак ушёл от берега по льду на 80 метров и пропал

Субботним утром рыбак из Кодымской территориальной громады пошёл на пруд в селе Ивашков порыбачить.

Как сообщает на своей странице в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, в 10 утра им позвонили и сказали, что рыбак прошёл по льду пруда метров 80 от берега и провалился.

На место выехали 6 спасателей, трое из которых были водолазами. Они-то и нашли в 16:55 тело утонувшего рыбака. Дальше трупом занялась полиция.

Утонувшему было 56 лет.

Как сообщала Одесса News, одесские спасатели настойчиво призывают граждан неукоснительно соблюдать Правила охраны жизни людей на водных объектах.

Фото: Facebook/ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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