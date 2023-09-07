Человеческий фактор стал причиной сильного пожара на Хаджибейской дороге в Одессе

6 сентября в 14:52 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на открытой территории по улице Хаджибейская дорога в Одессе.

На место вызова приехали 19 спасателей на 5 единицах пожарной техники, — сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что горит камыш и существует угроза распространения огня на жилые дома. Сложность тушения заключалась в отсутствии возможности проезда пожарно-спасательной техники к очагам возгораний и сильным порывам ветра.

Отмечается, что спасателям пришлось провести аэроразведку, чтобы понять масштабы возгорания.

«В настоящее время площадь пожара составляет более 1 га», — определили спасатели.

По их мнению, основными причинами таких пожаров является человеческий фактор — незаконный самовольный поджог растительности, неосторожное обращение с огнём или выброшенный окурок. «К сожалению, граждане продолжают провоцировать такие пожары», — резюмируется в сообщении.

Одесса News информировала, что спасатели 30 августа ликвидировали пожар в садовом кооперативе за пределами села Николаевка Одесского района и гараж с автомобилем в городе Белгород-Днестровский.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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