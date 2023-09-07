Пограничники подняли украинский флаг над двумя сёлами Харьковской области

Украинские пограничники подняли украинский флаг над сёлами Строевка и Тополи Харьковской области.

Об этом 7 сентября в Telegram сообщила пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что рейд совершили бойцы бригады «Сталевий кордон» «Гвардии наступления», воюющей против российских оккупантов в составе Госпогранслужбы Украины.

Как пояснили в МВД, населённые пункты находятся на границе с РФ в так называемой «серой» зоне.

«После деоккупации Харьковской области заходить на эту территорию было опасно из-за минирования, но сейчас пограничники проложили туда путь и подняли флаг Украины», – заявили в ведомстве.

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны — с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. Впоследствии большая часть захваченной территории региона была деоккупирована силами обороны Украины.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населённых пунктов области.

Одесса News информировала о поднятии Государственного флага Украины в селе Урожайное Донецкой области.

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