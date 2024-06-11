В Измаиле задержана женщина, получавшая посылку с синтетическим наркотиком

В Измаиле в ходе реализации оперативной информации сотрудники Госпогранслужбы совместно с полицией задержали 35-летнюю женщину, получившую из почтомата одной из логистических компаний наркосодержащую посылку.

Как сообщает Госпогранслужба, в посылке правоохранители обнаружили картонную коробку с более чем 1 кг наркотического средства — PVP-соли.

«Кроме того, благодаря информации, которую получили оперативники Измаильского пограничного отряда и передали коллегам из Львова, удалось задержать ещё одного 29-летнего наркодельца, уже во Львове, который наладил схему сбыта различных наркотических средств через отправку почтой.

По указанным фактам ГУ ЧП в Одесской и Львовской областях начаты уголовные производства по ч.3 ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Изучается вопрос о возможной причастности организатора преступной деятельности к контрабанде наркотических средств через государственную границу Украины.

Одесса News информировала, что за попытку вывезти из Украины в Молдову каннабис и амфетамин под обшивкой дверей собственного авто будут судить иностранца — гражданина этой страны.

Фото: Госпогранслужба

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