Сначала полиция, затем неизвестные: во Франции вновь захват судна с украинцами

В порту Дюнкерка (Франция) в ночь с 10 на 11 октября неизвестные с деревянными дубинками захватили балкер TRUDY, известный тем, что в начале октября правоохранительные органы Франции задержали его экипаж по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди членов экипажа — гражданин Украины.

Как сообщает USM со ссылкой на Fleetmon, неизвестные несколько часов удерживали судно и его команду из 20 человек.

Отмечается, что во время нападения несколько членов экипажа получили ранения, а сами нападавшие скрылись, предварительно обыскав судно. Эти люди беспрепятственно проникли в порт, а после инцидента их никто не преследовал.

Как информировала Одесса News, французские спецслужбы задержали балкер TRUDY (флаг Либерии) в Ла-Манше 1 октября, и отправили под арест судно и экипаж, в составе которого были украинцы. На судне, которое пришло из Бразилии, нашли более тонны кокаина.

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