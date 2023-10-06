Владимир Зеленский встретился в Испании с Мануэлем Макроном и Шарлем Мишелем

В рамках участия в ІІІ саммите Европейского политического сообщества Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Глава Украинского государства проинформировал своих собеседников о ситуации на поле боя и потребностях украинских защитников.

Лидеры Украины и Франции предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере и договорились продолжить работу по расширению возможностей украинской системы ПВО.

«Спасибо, Эммануэль, что ты подтвердил всё, о чём мы раньше договаривались. Теперь можем перейти к реализации этих договорённостей», – сказал Владимир Зеленский.

Президенты обсудили пути улучшения ситуации с безопасностью в Черноморском регионе, защиту Одесской области и украинской портовой инфраструктуры.

Глава государства поблагодарил Президента Европейского совета Шарля Мишеля за неизменную мощную поддержку Украины, практическую помощь со стороны ЕС и его государств-членов, высоко оценил результаты состоявшегося в Киеве 2 октября выездного заседания министров иностранных дел Евросоюза.

«Это событие имело для нас как символическое, так и практическое значение. Оно подтвердило неослабевающую поддержку Украины со стороны ЕС и стало площадкой для следующих шагов по укреплению двусторонних и многосторонних связей с Европой и отдельными государствами-членами», – отметил Президент Украины.

Владимир Зеленский проинформировал Шарля Мишеля о приоритетных потребностях Украины в оборонной помощи и отметил важность усилий Европейского Союза и государств-членов по предоставлению нашей стране необходимого вооружения и боеприпасов.

«Надеюсь, что Украина и дальше будет получать стабильную поддержку в рамках Европейского фонда мира», – подчеркнул Глава государства.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель обсудили реализацию Украинской формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира.

Одесса News информировала, что 5 октября Президент Украины встретился с исполняющим обязанности главы правительства Королевства Испания Педро Санчесом и Премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Фото: ОПУ

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