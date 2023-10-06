Одессу посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине

В Одессе с визитом находился Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Мартин Егер.

С ним встретились руководители Одесской облгосадминистрации, сообщает Telegram-канал ООГА.

«Обсудили вопросы эффективного функционирования транспортной и логистической инфраструктуры Одесской области, возобновление работы портов, безопасность региона и важность продолжения экспорта украинского зерна», — говорится в сообщении.

Отмечено, что сегодня Россия сознательно разрушает и уничтожает инфраструктуру портов Дуная, поскольку это единственный путь экспорта зерновых из Украины.

«Одесская область является стратегическим регионом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и Одесские порты играют ведущую роль в мировой торговле зерном. Мы будем содействовать развитию экономического потенциала Одесской области благодаря привлечению немецких инвестиций в регион», — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине.

Также Мартин Егер подчеркнул, что Германия и дальше будет прилагать максимум усилий для надёжной защиты Украины путём передачи систем противовоздушной обороны, в частности IRIS-T, Gepard и Patriot.

«Мы восхищаемся мужеством украинского народа и победа Украины важна для всей Европы», — подчеркнул Мартин Егер.

Договорились о дальнейшем активном сотрудничестве, — резюмировано в публикации по итогам встречи.

Одесса News информировала о визите в октябре 2023 года Министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира в Одессу.

Фото: ООГА

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