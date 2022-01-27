Глава МИД Германии поможет восстановить «защитный бункер» под Одессой

Германия поддерживает Украину в военной сфере, о чём свидетельствует решение относительно поставки 5 тысяч защитных шлемов.

Как сообщает Укринформ, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая в четверг в Бундестаге на дебатах, посвящённых российским военным угрозам Украине.

«Германия поддерживает Украину также в военном плане. А именно, и я бы хотела об этом чётко заявить здесь — чтобы выполнить украинские пожелания, мы сейчас поставляем защитные шлемы» — сказала Бербок.

Она добавила, что это же касается и вопроса «защитного бункера под Одессой».

«Несколько дней тому назад был призыв к нам поддержать его восстановление. И завтра состоится первая ознакомительная поездка туда», — добавила министр.

Глава МИД Германии также указала на то, что украинские офицеры принимали участие в программах по военному образованию при федеральном министерстве обороны ФРГ, а «поддержка Германией Украины в рамках трастового фонда НАТО составляет свыше 8 млн евро с 2014 года».

Наряду с этим глава немецкой дипломатии отметила, что официальный Берлин продолжает придерживаться позиции относительно непоставки Украине летального вооружения.

Как сообщала Одесса News, Одесская мэрия обратилась к международным партнёрам с просьбой об оказании содействия в модернизации объектов гражданской защиты и приведении их к стандартам НАТО.

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