Бербок: Германия даст Украине дополнительно €100 млн, чтобы помочь пережить зиму

Германия выделит дополнительную финансовую помощь Украине, защищающейся от агрессии России.

Об этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила 17 сентября во время визита в Молдову, пишет издание ГОРДОН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что на подготовку и прохождение зимы в условиях разрушенной оккупантами энергетической инфраструктуры немецкая сторона передаст Киеву €100 млн.

Кремль планирует ещё одну «зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине как можно более ужасной», считает Бербок.

Накануне поездки в Кишинёв глава МИД заявляла, что агрессия РФ и Путина распространяется и на Молдову, пишет сайт дипломатического ведомства.

По её словам, Москва ограничила экспорт и подачу газа, что привело к росту инфляции, а также разжигает сепаратистские конфликты в Молдове. Стране удалось выстоять благодаря проевропейской позиции власти и постоянной помощи ЕС, которая не прекратится, заверила министр.

Миру нужно активизировать беспрецедентные усилия для помощи Украине в энергетическом секторе во избежание гуманитарной катастрофы, — заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа.

Энергетики отмечали, что без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики. 6 сентября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Украины есть шанс пройти зиму без отключений света.

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