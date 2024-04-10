Глава Пентагона: Украине не следует бить по российским НПЗ

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы рискуют повлиять на мировые энергетические рынки, и призвал страну вместо этого сосредоточиться на военных целях.

Об этом он говорил 9 апреля на заседании комитета Сената США по вооружённым силам, сообщило издание ГОРДОН со ссылкой на Bloomberg.

Американское издание напоминает, что в последнее время Украина всё чаще наносила удары по инфраструктуре глубоко на российской территории, чтобы сократить поставки топлива для российских вооружённых сил, а также доходы от экспорта, которые Москва использует для финансирования войны.

«Эти атаки могут иметь побочный эффект с точки зрения глобальной энергетической ситуации. Украина лучше справляется с тактическими и оперативными задачами, которые могут напрямую повлиять на ход текущей борьбы», – цитирует Bloomberg слова Остина.

Издание пишет, что высказывание министра немедленно раскритиковал сенатор-республиканец Том Коттон, который обвинил Белый дом в том, что он мешает эффективным действиям Украины по политическим причинам. «Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин росли в год выборов», – заявил он.

Bloomberg также отмечает, что Байден значительную часть своего президентства посвятил борьбе с инфляцией и ростом цен на бензин для американских потребителей.

В пресс-релизе министерства обороны о выступлении Остина в Сенате и опубликованном тексте его вступительной речи заявление министра об атаках Украины на российские НПЗ не приводится.

Выступление было посвящено бюджетному запросу Пентагона на следующий финансовый год. В нём Остин, в частности, повторил призыв Белого дома к Конгрессу одобрить дополнительную военную помощь Украине. Он отметил, что эта помощь также обеспечивает рабочие места американским рабочим за счёт увеличения оборонного производства США.

Глава Пентагона подчеркнул, что президент России Владимир Путин «делает ставку на то, что Соединённые Штаты пошатнутся, бросят друзей и оставят Украину в смертельной опасности».

«Если Кремль одержит победу в Украине, это придаст смелости потенциальным агрессорам по всему миру. США будут в гораздо меньшей безопасности, если Путин добьётся своего в Украине. И мы знаем, что Китай и другие страны наблюдают и учатся на том, что делает Путин и как мы реагируем», – отметил министр.

Кстати. Из-за украинских атак, как отметило The Moscow Times, в России экспорт бензина упал на 37%, дизельного горючего – на 23%. Российские власти заявили, что проблем со снабжением внутреннего рынка нет, но с 1 марта экспорт бензина запретили на полгода.

12–16 марта беспилотники атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия в нескольких областях, повреждённые объекты составляют примерно 12% мощностей РФ по переработке нефти, писало Bloomberg.

22 марта Financial Times со ссылкой на три источника написало, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что это может привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Отмечают, что неоднократные предупреждения из Вашингтона адресовали чиновникам СБУ и ГУР Минобороны Украины. В Офисе президента Украины назвали материал FT фиктивной информацией.

В правительстве Украины российские НПЗ назвали абсолютно законными целями. Украина действует «в соответствии с лучшими натовскими стандартами», подчеркнули в Кабмине. После этого атаки по российским НПЗ продолжились.

26 марта в Госдепе США отметили, что Соединенные Штаты «с самого начала этой войны не поощряют и не поддерживают нанесение Украиной ударов за пределами её территории».

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