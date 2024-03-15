Беспилотники атакуют российские нефтеперерабатывающие предприятия

Ночью 15 марта украинские беспилотники ударили по нефтехимическому предприятию «Первый Завод» в Калужской области РФ. Атаку организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Об этом «РБК-Украина» сообщает, ссылаясь на собственный источник в силах обороны Украины.

Российское издание Astra сообщает в Telegram, что по оборудованию НПЗ в посёлке Полотняный Завод Калужской области попали три дрона.

«Произошёл пожар. Оборудование получило повреждения. Никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Утром 15 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил в Telegram, что в регионе якобы «были сбиты четыре беспилотника», а «пострадавших и разрушений инфраструктуры нет».

Минобороны страны-оккупанта РФ в Telegram утверждало, что над Калужской и Белгородской областями было сбито пять беспилотников и два реактивных снаряда.

12–13 марта беспилотники атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия в Рязанской, Ростовской и Нижегородской областях, пострадавшие объекты составляют примерно 12% мощностей РФ по переработке нефти, писало издание Bloomberg.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года ВСУ уничтожили в районе Кинбурской косы танкер «Михаил Погодин», который враг использовал как пункт управления.

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