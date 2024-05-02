В бою за Украину погиб житель Одесской области Анатолий Борейко, светлая память

Во время выполнения боевой задачи в Бахмутском районе Донецкой области 30 декабря 2023 года погиб 48-летний Анатолий Борейко.

Об этом сообщал в Facebook председатель Ивановского поселкового совета Виктор Лобач.

12 октября 2023 года воина призвали на военную службу по мобилизации.

У погибшего остались двое детей и жена.

Церемония прощания с защитником прошла 8 января, его похоронили на центральном кладбище родного села Белка Ивановского района.

Одесса News сообщала о гибели на фронте защитника Украины из села Ясеново Второе Одесской области Александра Бильчука, прощание с которым прошло 5 января 2024 года.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Виктор Лобач/Facebook

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