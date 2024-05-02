2 мая в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 2 мая обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: Абрикосовая, Дубовая Роща, Жаботинского, 56-А. Работы продлятся до 17:00.

Лигинская (Макаренко), Писарева, Равенства, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195, Тимирязева, 34, Фонтанская дорога, 106/37, 106/40, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовый пер. Равенства, 92, пер. Янтарный, 6-8, просп. Академика Глушко, 5б, 11б, 11в, 11/1, 11/2. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Французский бульвар, 85а, Базарная, 114, Заславского, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 10, 10/12. Работы до 15:00.

Мечникова, 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 72, 74а, Раскидайловская, 1, Старопортофранковская, 28, 30, Тираспольская, 21, 23, 25а, 27, Успенская, 11 корп.3, 129, Утесова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Работы до 19:00.

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