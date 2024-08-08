8 августа из-за проведения аварийных работ часть Одессы останется без света и воды

Часть одесситов 8 августа будет отключена от энерго- и водоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Так, с 09:00 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям жилого массива «Лузановка», Николаевской дороги, 245-315, 1-й Сортировочной, 22-44.

Аварийные работы запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: Викандера и Ларсена (8 марта), 42–103, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10, Карышковского, 2-40, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, Жевахова гора, 3-81, Рыночная, 7, 2а, 3а, 7а Пересыпская, 8-50, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54, Локомотивная, 1-27. Работы до 14:00.

Южные РЭС: Вторая, 18б, 20, Симоненко, 2а. Работы до 17.00.

Центральные РЭС: пр.Шевченко, 12/к.1,2. В работе до 17.00.

Новикова, 2-12, Выездная, 1-44, Партизанская, 3-30, Столбовая, 1-18, Станкостроительная, 1-19. В работе до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря досрочному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру.

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