6 августа из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

Часть одесситов 6 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: 2-я линия на жилом массиве 12, 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, Садовая, 2-а, 3-а, 7-а, Пересыпская, ул. Большая Садовая, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), Державина, Донецкая, Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 81, Капитана Кузнецова, 3 — 14, Карышковского, Керченская, Кишинёвская. Работы до 17:00.

Локомотивная 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27, Котлеевская (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20, Малая Садовая, Николаевская дорога, 6, 8, 6 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а, Чайковая (Молодогвардейская), Южная дорога, Рыночная, 7, Мариупольская (Ростовская), 1-й, 2-й, 3-й , 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й пер. Черноморский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й пер. Балтский, 1-й, 3-й пер. Керченский, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3,4,5,6,7,8/1,10, пер. Векслера, 1, пер. Державина, просп. Добровольского, 52. Работы до 19:00.

Южные РЭС: Крутоярская, 25. Работы до 17:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря досрочному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру.

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