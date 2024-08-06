895 дней войны: Россия потеряла более 585 тысяч своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 6 августа 2024 годов ориентировочно составили около 585 140 (+1050 за последние сутки) человек.

Об этом утром 6 августа сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8421 танк (+4), вражеских боевых бронированных машин ‒ 16294 (+8 за последние сутки), артиллерийских систем – 16384 (+39), РСЗО – 1138, средств ПВО ‒ 910, самолётов – 365, вертолётов – 326, БпЛА оперативно-тактического уровня – 13158 (+36), крылатых ракет ‒ 2420 (+6), корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 22148 (+54), специальной техники ‒ 2738 (+1).

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

3 августа 2024 года российская подводная лодка «Ростов-на-Дону» была второй раз после сентября 2023 года поражена и ушла на дно.

Фото: 37-я отдельная бригада морпехоты/Facebook

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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