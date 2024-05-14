В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Тарица, светлая ему память

В Измаиле Одесской области попрощались с погибшим на войне солдатом Виталием Тарицей.

Об этом в Facebook сообщал городской голова Андрей Абрамченко.

Виталий Тарицу родился в Молдове в многодетной семье. После учёбы в школе начал работать строителем, впоследствии переехал в Измаил. После полномасштабного вторжения РФ Виталий пошёл служить. Был командиром разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты.

У него осталась жена, сын и дочь.

«Под Херсоном, Харьковом, Донецком он, верный воинской присяге, мужественно и самоотверженно защищал Государство от российских агрессоров. Защищал до последнего дыхания, отдав за Победу украинского народа самое дорогое, что есть у человека, — собственную жизнь», — написал Абрамченко.

Виталия Тарицу похоронили на Аллее Славы на Новом кладбище 16 апреля 2024 года.

Одесса News информировала о гибели 3 января 2023 года возле города Соледар Бахмутского района Донецкой области жителя села Заря, что на территории Cаратского поссовета Одесской области, Павла Така, долгое время считавшегося пропавшим без вести. Прощание с погибшим воином прошло 16 января 2024 года.

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Фото: Андрей Абрамченко/Facebook

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