Германия объявила о новой военной помощи Украине: крылатых ракет Taurus не будет

Германия обновила список военной помощи, которую она предоставила Украине.

В неё вошли, в частности, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а также техника и материалы для разминирования. Данные о новом пакете военной помощи Украине опубликованы на сайте правительства Германии 26 февраля, пишет издание ГОРДОН.

В новом военном пакете от Германии:

14 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

четыре танка разминирования Wisent 1;

три мобильные, дистанционно управляемые и защищённые системы разминирования;

материал для обезвреживания взрывоопасных предметов;

250 комплектов пескоструйных инструментов;

10 беспилотников-разведчиков Vector с запчастями;

22 антидроновых сенсора и глушителя;

12 спутниковых терминалов Satcom;

четыре машины для пограничной охраны.

Также в правительстве Германии отметили, что в новый пакет помощи войдут 10 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц снова выступил против передачи Украине немецких крылатых ракет Taurus, сообщает Укринформ.

«Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система», — сказал Шольц.

По его словам, Германия не должна равняться с тем, что делают в плане передачи ракет британцы и французы. Taurus могут с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 500 км. Использование их может вовлечь Германию в прямое военное противостояние с Россией.

Шольц также заявил, что был «очень раздражён» этой дискуссией вокруг одной только системы вооружений тогда, когда Германия оказывает так много военной помощи. Он также уверен, что многие немцы надеются, что их канцлер не подвергнется вымогательству.

«Меня удивляет, что некоторые люди совсем не задумываются над тем, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне», – сказал глава германского правительства. Он напомнил, что «чего не хватает Украине, так это боеприпасы на все возможные длины и расстояния», но не обязательно Taurus.

Для справки. Taurus — одна из самых современных ракет ВВС дальностью действия до 500 км. Её называют, в частности, «убийцей бункеров». Украина обратилась в ФРГ с просьбой предоставить эти ракеты в мае прошлого года. Многие политики в Германии поддержали эту просьбу, впрочем правительство и лично канцлер неоднократно давали понять, что считают это слишком опасным для Федеративной Республики.

Одесса News информировала о предыдущем пакете военной помощи Германии, переданной в феврале 2024 года Украине, в который были включены бомбы для малых беспилотников, военная техника, 77 грузовых автомобилей MULTI 1A1, медицинское оборудование, комплекты запчастей для различных систем вооружения.

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