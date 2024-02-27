Макрон: Запад должен быть готов к нападению России

Лидеры стран Европейского союза должны быть готовыми к вероятности нападения страны-агрессора России в ближайшие годы.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во вступительном слове на конференции в поддержку Украины в Париже 26 февраля, сообщает Le Journal du Dimanche, пишет издание ГОРДОН.

Макрон отметил, что в последние месяцы европейские страны стали жертвами участившихся информационных и кибератак.

«Сегодня на карту поставлена ​​наша безопасность для всех. Мы наблюдаем, и особенно в последние месяцы, ужесточение России, что, к сожалению, жестоко иллюстрируется со смертью Алексея Навального», – сказал французский президент.

Он заявил, что сложившаяся ситуация «подразумевает решительные решения», и призвал делать больше в поддержку Киева, который борется против агрессии России.

Также, по мнению президента Франции, в будущем войска западных союзников могут быть отправлены в Украину для помощи в противостоянии российской агрессии, однако на данный момент консенсуса в этом вопросе нет.

«Сегодня нет консенсуса в отношении отправки сухопутных войск. Но в будущем ничего нельзя исключать. Мы сделаем всё необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил он.

Президент Франции отказался раскрывать детали об обсуждении этого вопроса, сославшись на «стратегическую двусмысленность», но при этом подчеркнул, что «никогда не говорил, что Франция против этого».

Комментируя позицию противников привлечения войск западных стран, Макрон сказал: «Многие люди, которые говорят «никогда» сегодня, – это те же люди, которые говорили «никогда» поставкам танков, самолётов, ракет большой дальности два года назад». По его словам, из-за этого союзники Украины часто опаздывали с помощью на 6–12 месяцев.

Макрон сказал, что западные союзники решили создать коалицию дальнобойного оружия для Украины.

«Сейчас у нас есть восемь коалиций, которые обладают соответствующими возможностями. Мы также решили придать новый импульс коалиции по противоракетной обороне, о необходимости которой заявил украинский президент, и создать девятую коалицию для ударов на дальнее расстояние, а следовательно, ракет и бомб средней и большой дальности», – сказал Макрон.

Он отметил, что у сил обороны Украины «огромная потребность именно в таком вооружении». Франция предложила мобилизовать все государства, которые имеют и готовы его передать.

«В течение следующих 10 дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы опросили многие европейские и неевропейские страны, у которых есть боеприпасы», – добавил он.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года в Париже президенты Украины и Франции подписали амбициозное двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

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