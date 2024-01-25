Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе атаковали беспилотники СБУ

Нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе Краснодарского края атаковали беспилотники Службы безопасности Украины.

Это подтвердили Укринформу источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника, именно беспилотники СБУ атаковали важный для врага объект в Туапсе. После двух мощных взрывов ночью не нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» начался масштабный пожар. Повреждения получила установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно вакуумная и атмосферная колонны.

«СБУ бьёт вглубь РФ и продолжает атаки на объекты, не только имеющие важное значение для экономики России, но и обеспечивающие горючим вражеские войска. Дальше следует много сюрпризов, системная работа продолжается», — заявил собеседник.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что «аэропорт Сочи временно не принимает рейсы после атаки беспилотника на нефтезавод в Туапсе. Некоторые самолёты перенаправляют в Минеральные Воды, некоторые пока кружат в небе над Краснодарским краем в ожидании разрешения на посадку».

По данным российских СМИ, повреждена нефтеперерабатывающая установка, в которой на момент атаки было около 100 тонн бензина и 200 тонн мазута.

Одесса News сообщала, что несколько дней назад СБУ провела спецоперацию на нефтяном терминале «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области.

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