Жертва или убийца: одесскому радикалу Стерненко 9 июня вручат подозрение

Одесский праворадикал Сергей Стерненко заявил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины для вручения подозрения.

Об этом он написал в Facebook.

«Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально. Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил. В вызове указано, что меня как свидетеля вызывают для вручения уведомления о подозрении 9 июня в 10:00 «, — написал Стерненко.

Он отметил, что уже направил ответ следователю, что не сможет явиться на допрос по объективным причинам, поскольку вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня.

«За такой срок (учитывая ещё, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я смог должным образом реализовать своё право на защиту «, — отметил активист.

Он добавил, что подозрение ему подготовили по ст. 115 — умышленное убийство.

«А то, что на фоне этого трэша даже не ищут заказчика покушения на меня, не ищут посредников и исполнителей, говорит только об одном — Зеленский стал на сторону убийц, бандитов и титушок. Заказчики убийств — его союзники. Жертвы нападений — его враги», — пафосно заявил Стерненко.

Между тем, судебное заседание о признании незаконным подозрения, вручённого уже убитому активистом Стерненко Ивану Кузнецову, вновь не состоялось по вине прокурора.

Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, чья команда адвокатов бесплатно представляет в суде интересы вдовы погибшего Кузнецова.

«Если в прошлый раз (2 июня. — Ред.) прокурор Венедиктовой совсем не явился в заседание, то в этот раз пришёл и попросил объявить перерыв, потому что не владел материалами дела и не был готов», — написал Портнов в своём телеграм–канале.

«Прокуроры систематически затягивают дело и делают всё для обеления убийцы, но защита погибшего будет жёстче и жёстче давить на органы досудебного расследования и власть. Выражаем надежду, что на следующей неделе поставим точку в рассмотрении и приступим к следующему этапу профилактических процедур в отношении убийцы», — заявил юрист.

Ранее сотрудники прокуратуры 20 раз не являлись на судебные заседания, в которых Стерненко проходит обвиняемым в делах об обороте наркотиков, пытках, похищении человека, разбойном нападении, вымогательстве и других преступлениях.

«Поддерживаемого одиозными врагами государства убийцу вызвали на вторник для вручения подозрения об умышленном убийстве в Одессе. Этого недостаточно. Нужно ж`стко и быстро зачистить сразу весь бродячий седьмой год ширпотреб. Только комплексная программа — массовые обыски, облавы, конфискация оружия и аресты. Одного этого животного мало, действовать нужно системно, масштабно и сразу по всему периметру», — резюмировал Портнов.

Как сообщала Одесса News, фанатское движение WBC ультрас «Динамо» обнародовало заявление о поддержке Стерненко и предупредило о мобилизации из-за возможного задержания экс-лидера одесского «Правого сектора». 6 мая обнародовали свои заявления по ситуации вокруг возможного заключения Стерненко еще шесть фанатских движений Украины: ультрас «Волыни», запорожского «Металлурга» и другие. В этот же день в 9 городах Украины прошли акции «Руки прочь от Стерненко — имею право на защиту».

24 мая 2018 года Сергей Стерненко зарезал Ивана Кузнецова на 4-й станции Фонтанской дороги в Одессе. Активист вёл стрим с места событий, показывая умирающего человека и не оказывая ему помощи. В стриме он несколько раз признался, что нож принадлежал ему. Тогда же Стерненко, по версии полиции, сам разрезал себе руку своим же ножом, чтобы выставить себя пострадавшим (это подтвердили и данные экспертизы: на лезвии первым слоем обнаружили кровь Кузнецова, а затем, «сверху», кровь Стерненко).

Дело неоднократно передавалось из полиции в СБУ и обратно. При этом уже несколько экспертиз пришли к однозначному выводу о том, что Стерненко совершил умышленное убийство, а не превысил самооборону. Данные экспертиз говорят о том, что уже раненного им Кузнецова активист догонял около сотни метров и затем нанёс смертельный удар в сердце.

Фото: Facebook