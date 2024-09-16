СБУ задержала в Одессе агента РФ, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой «Лють».

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленник готовил координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов по городу. Приоритетными целями врага были временные базы подразделений объединённой штурмовой бригады Национальной полиции «Лють», выполняющей задачи на южном фронте. Также оккупанты планировали ударить по местам дислокации мобильных огневых групп ПВО.

«Чтобы получить геолокацию для атак, российская спецслужба дистанционно завербовала 63-летнего одессита, который согласился на сотрудничество. Для выполнения враждебных задач он регулярно обходил город, где под видом прогулок скрыто фотографировал военные объекты. Чтобы передать разведданные агрессору, агент использовал электронную почту», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ пошагово задокументировали разведактивность фигуранта и задержали его «на горячем», когда он проводил доразведку вблизи военного объекта. Также были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению пунктов базирования украинских войск.

Во время обыска в помещении задержанного изъяты мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами его преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией в Одесской области задержали четырёх вероятных поджигателей служебного транспорта ВСУ, действовавших по заданию российских спецслужб.

Фото: СБУ, Одесская облпрокуртура

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