В Генпрокуратуре подписали подозрение Порошенко в государственной измене

Пятому президенту Украины Петру Порошенко подписали сообщение о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя центрального штаба «Европейской солидарности» Александра Турчинова.

«Венедиктова не подписала это подозрение. Его подписал один из её заместителей, как мне сказали, по фамилии Симоненко», — рассказал он.

По словам Турчинова, подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.

«Речь идёт об обеспечении Украины углём в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», — заявил он.

Отмечается, что следователи ГБР ещё 17 декабря пытались вручить Порошенко повестку о вызове, но он, как утверждали в бюро, их проигнорировал, после чего уехал в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

В комментарии РБК-Украина в пресс-службе ГБР сообщили, что ожидают информацию от следователей по данному вопросу.

Для справки. По данным следствия, Россия после оккупации части Донецкой и Луганской областей решила сорвать планы Украины по закупке угля в ЮАР. При посредничестве Виктора Медведчука состоялся сговор с украинскими чиновниками, чтобы создать препятствия этим поставкам. После этого, как установило следствие, при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы поставок угля из оккупированного Донбасса.

Так, на оккупированных территориях были выбраны два не работающих угольных предприятия, руководителями которых назначили представителей боевиков. Предприятиям открыли банковские счета, после чего с ними заключили договоры.

Руководителей этих предприятий назначал тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. Также, как считает следствие, он заставил руководство «Центрэнерго» заключить соглашения с этими предприятиями на поставку угля на общую сумму более 3 млрд гривен.

Благодаря этой схеме боевики из «ЛНР» и «ДНР» были профинансированы более чем на 200 млн гривен.

Как сообщала Одесса News, ранее подозрение по «угольному делу» получил нардеп от ОП-ЗЖ Виктор Медведчук.

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