Имущество банка Порошенко в Одессе пустят с молотка

OpenMarket (ГП «СЕТАМ») заключил соглашение с АО «Международный инвестиционный банк» о реализации имущества, по которому первым лотом станет жилой дом в Одессе со стартовой ценой 4,3 млн грн.

Об этом говорится в пресс-релизе ГП «СЕТАМ», которое имеется в распоряжении Укринформа.

«АО «Международный инвестиционный банк» является универсальным банком. Банк предоставляет полный спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также проводит операции в инвестиционном сегменте рынка. В системе уже зарегистрирован первый лот — жилой дом общей площадью 590,70 кв. м в Одессе. Дата проведения аукциона — 11 октября 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стартовая цена лота составит 4,3 млн грн.



Согласно информации на сайте банка его бенефециаром является Пётр Порошенко и Игорь Кононенко.

С марта 2009 года председателем правления ОАО «Международный инвестиционный банк» является Константин Людвик.