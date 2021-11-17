Нет денег на зарплату: в Белгород-Днестровском порту продают плавсредства

Белгород-Днестровский порт выставил на продажу четыре плавсредства, чтобы выплатить долги по зарплате своим сотрудникам.

Об этом сообщает USМ со ссылкой на пресс-службу порта.

Четыре плавсредства — баржа-перевозчик БС1, плавкран «ПК-VI-62» и две судовые баржи ДМ-2394 и ДМ-2402 — выставлены на аукцион через площадку Prozorro Продажи. Стартовая цена за все четыре лота — 7 млн. 168 тыс. грн.

Отмечается, что все деньги, вырученные от продажи, пойдут на погашение задолженности по зарплате сотрудникам предприятия. Долг в размере более 15 млн. грн накопился с 2019 года.

Сообщается также, что коллектив ГП «БДМТП» обратился в Фонд госимущества Украины с просьбой продать плавсредства для погашения долга ещё в августе. ФГИ дало согласие на продажу только 11 ноября.

Кстати. В 2019 году исполнительная служба вынесла постановления по аресту всех счетов и имущества Белгород-Днестровского порта. Из-за этого была заблокирована хозяйственная деятельность и усложнился процесс приватизации порта. Арест со счетов и имущества сняли в августе 2021 года.

Как сообщала Одесса News, украинские и иностранные инвесторы смогут принять участие в онлайн-аукционах по приватизации Белгород-Днестровского и Усть-Дунайского морских портов.

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