В Одесском порту планируют достроить волнолом: цена вопроса 188 миллионов

ООО «Предприятие «Маст-Буд» выиграло тендер на возобновление строительства оградительного волнолома на Карантинном молу.

Стоимость работ составит 187,77 млн грн. Работы должны завершить до конца 2022 года, — сообщает USM.

«Подрядчик должен будет закончить строительство первой очереди гидротехнических сооружений контейнерного терминала на Карантинном молу Одесского порта за сч`т искусственно созданной территории. Реализуемый комплекс включает восстановление постели волнолома на участке длиной 90 метров под 4 массива-гиганта (южная голова волнолома), а также усиление Рейдовой гавани длиной 60 метров», — сообщается в пояснительной записке к тендеру на Prozorro.

Отмечается, что аукцион состоялся 16 ноября. В нём принимали участие две компании: ООО «Предприятие «Маст-Буд» и ООО «Морстройпроект». В итоге «Маст-Буд» признали победителем. Компания запросила за свои услуги 187,756 млн грн.

Предыдущий тендер по этому проекту, объявленный в июле, был отменён из-за того, что к торгам был допущен только один участник.

Строительство оградительного волнолома Карантинного мола в Одесском морском порту, которым оперирует ДП «Контейнерный Терминал Одесса», планируют возобновить в декабре 2021 года.

Как сообщала Одесса News, в Одессе продолжается строительство новой дороги в порт.

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