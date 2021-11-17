Апелляционная палата ВАКС оставила в силе 30-миллионный залог для Труханова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменения меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову: он по-прежнему должен внести 30 миллионов гривен залога.

«Более разумного решения на сегодня мы не смогли найти, Геннадий Леонидович», — сказал судья, пишет ТАЙМЕР.

Кроме того, в среду, 17 ноября, эта же коллегия судей рассматривает апелляции бывшего вице-мэра Петра Рябоконя и соучредителя «‎Будовы» Дмитрия Димарского.

Как сообщала Одесса News, НАБУ подозревает одесские власти (в общей сложности, 16 человек) в захвате городской земли на 689 миллионов гривен, а прокуратура просила суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с залогом 120 млн гривен. Подозрения подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. В итоге Геннадию Труханову назначили залог 30 млн гривен, директору юрдепартамента Инне Поповской — 26 млн, экс-председателю комиссии по коммунальной собственности Василию Шкрябаю — 8 млн, бывшему прокурору Олегу Жученко — более двух млн гривен, бывшему замдиректора департамента коммунальной собственности Владимиру Радионову — 1,5 млн грн. Самый большой залог в этом деле назначен совладельцу строительной компании «Будова» Дмитрию Димарскому — 59 млн грн.

Сам Геннадий Труханов обвинения опровергает и считает своё очередное уголовное преследование происками Саакашвили и сирийско-одесского застройщика Аднана Кивана. Так, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко в суде заявлял, что Киван предлагал ему миллион долларов за подписание подозрения мэру Одессы.

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