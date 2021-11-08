Сотрудники САП не могут внятно сформулировать обвинение по «делу Труханова»

Судьи апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины приняли решение продолжить рассмотрение жалобы экс-прокурора Одесской области Олега Жученко в связи с тем, что сотрудник Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не смог внятно обосновать вменяемые обвиняемому нарушения.

Как сообщает ТАЙМЕР, сторона обвинения настаивает на том, что одесская прокуратура выступила в качестве посредника при реализации планов преступной группировки, занимавшейся земельными махинациями в городе. Однако доказательств, прямо указывающих на причастность к этому Жученко и вообще на существование такой группировки, следственному судье не предоставили — лишь какую-то переписку на компьютерах и телефонах третьих лиц.

«Особенно же заинтересовала судей апелляционной палаты ВАКС возможная причастность фигуранта к схеме передачи земли под строительство в обход закона. Так, прокурор настаивает на необходимости проведения аукциона, чего сделано не было, но на вопрос судьи о том, «сколько на сегодняшний день в Одессе оформлено договоров об аренде на конкурентной основе», прокурор ответил: такая процедура в городе не применялась.

«Уважаемые коллеги, уважаемые участники. Думаю, что важные решения не стоит принимать быстро. Поэтому ещё дополнительно проанализируем и изучим, чтобы под вашим давлением ничего не принимать», — сказал судья апелляционной палаты ВАКС, закрывая заседание.

Союз адвокатов также заявил, что в «одесском деле» сторона обвинения не предоставила фактов, которые могут свидетельствовать про обоснованность подозрения, в частности, по ещё одному фигуранту — Олегу Брындаку.



По словам экспертов, все подозрения Брындаку — из области фантастики и никакой конкретики. «Вменяется участие в преступной организации, но необходимо понимать, что само по себе участие в преступной организации без совершения конкретных преступных действий конкретным лицом невозможно», — говорится в сообщении Союза адвокатов. Также заявлено, что абсолютно все действия Олега Брындака были законны и проводились в интересах одесской громады. Он отмечает, что «драконовское» требование избрать меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей относительно Олега Брындака — это попытка дестабилизировать социально-политическую обстановку Одессы в период начала отопительного сезона, введения красной зоны карантина и прочих проблемных вопросов, которые возникают в процессе управления городскими делами. На данный момент в процессе объявлен перерыв в связи с получением Брындаком положительного результата теста на COVID-19.

Также стало известно, что НАБУ объявило в розыск одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которому инкриминируют причастность к созданию преступной организации в Одессе, нанесшей ущерб территориальной громаде в размере 689 млн грн.

Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова и ещё 16 человек, правоохранительные органы в лице НАБУ и САП подозревают в участии в преступной группировке, которая, по версии САП и НАБУ, приватизировала городские земли без конкурса под застройку, что нанесло городскому бюджету Одессы ущерб на примерно 689 миллионов гривен. Большинство участков, в итоге, застраиваются строительной компанией «Будова». Самому городскому голове был определён залог в 30 миллионов. Руководителям строительной компании «Будова» Родину и Димарскому назначили залоги в 50 и 59 миллионов. Бизнесмена Владимира Галантерника объявили в розыск. Главный юрист одесской мэрии Инна Поповская получила сумму залога в 26 миллионов, другие фигуранты получили суммы залога от 800 тысяч до 8 миллионов гривен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе событий Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat