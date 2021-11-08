Одесский горсовет вынашивает планы строительства новой лестницы к морю

Управление капитального строительства Одесского горсовета ищет подрядчика, который выполнит проект строительства лестницы к морю, которая свяжет Санаторный переулок с Трассой здоровья в районе пляжа «Дельфин».

Как передаёт корреспондент Одесса News, побывавший на месте предполагаемого строительства лестницы, тендер на разработку её проекта объявлен 4 ноября. Из технического задания явствует, что площадь участка, на котором будут развёрнуты работы, около 1 гектара.

Победитель тендера должен провести геологические исследования, определить вероятность оползней и просадок грунта, представить противооползневые мероприятия, превратив основание лестницы в подпорно-удерживающее сооружение.

Также, по условиям тендера, будущий проектировщик должен обеспечить соответствующее благоустройство лестницы: освещение, лавочки, урны, перила.Всё это сооружение должно прослужить как минимум 20 лет.

За проект лестницы мэрия готова заплатить 1,5 миллиона гривен. Срок подачи на участие в тендере до 15 ноября, а работы должны быть завершены до 31 мая 2022 года.

Сейчас эта местность выглядит следующим образом.

Как сообщала Одесса News, в Одессе продолжаются работы по благоустройству покрытия пешеходной аллеи в Аркадии.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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