В Румынии объявлен тендер на ремонт железной дороги в Одесскую область

Министерство транспорта Румынии объявило тендер на ремонт ширококолейной железнодорожной линии (1520 мм) Джурджулешты – Галац с целью увеличения объёмов транспортировки сырья и товаров из Украины и в Украину через Молдову и второй по мощности румынский Галац.

Об этом сообщает специализированное издание traffic.od.ua со ссылкой на министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну.

«Румынские власти в срок до 19 мая проводят тендер на ремонт ширококолейной железнодорожной линии Джурджулешты – Галац. Ремонт этого участка должен занять 60 дней с момента подписания контракта. Стоимость работ власти Румынии оценивают в 1,28 млн леев. Деньги будут выделять из инфраструктурного бюджета Железной дороги Румынии», — отметил Гриндяну.

По его словам, эта железнодорожная линия позволит «перевозить товары в Украину и из Украины через Молдову и порт Галац. Этот дунайский порт станет наравне с портом Констанца одним из ключевых пунктов транспортировки сырья и товаров в регионе».

Ожидается, что поток грузов будет осуществляться из Украины в Румынию и обратном направлении через станцию ​​Джурджулешты от украинского порта Рени на юге Одесской области.

Ширококолейные железнодорожные пути 1520 мм, которые заходят на территорию Румынии, начинаются от станции Рени в Одесской области, проходят участок территории Молдовы на станции Джурджулешты, где к ним подключается новая железнодорожная линия, построенная в 2008 году от станции Кагул. Далее железная дорога пересекает Прут по мосту и идёт в Галац, через две станции широкой колеи: одна для перегрузки из вагонов широкой колеи в вагоны стандартной европейской колеи, вторая — сортировочная возле металлургического комбината.

Сейчас от Джурджулешт до Галаца железнодорожная линия имеет «совмещённую» колею – здесь одновременно проложены рельсы как для европейской колеи 1435 мм, так и для широкой 1520 мм, используемой в Украине, Молдове и других постсоветских странах, а также в Финляндии и Монголии. До 2017 года эта ветвь использовалась для грузоперевозок в Румынию из Украины и Молдовы.

Как сообщала Одесса News, Российская Федерация препятствует доставке жизненно важных грузов в Украину и усугубляет гуманитарную ситуацию, блокируя украинское побережье.

Фото: traffic.od.ua

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