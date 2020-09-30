Уровень промышленности Одесской области за 8 месяцев сократился на 7,4 %

Объём промышленного производства в Одесской области за январь-август 2020 года упал на 7,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает региональная служба статистики.

Наиболее сильный спад переживает производство резиновых, пластмассовых и других неметаллических изделий (-25,5 %), текстильное производство и производство одежды (-25 %), а также производство бумаги, полиграфической продукции (-21,8 %) и машиностроение (-20,4 %).

Производство продуктов питания и напитков сократилось на 1,2 %.

Отмечается рост производства продукции химической промышленности в 2,8 раза по сравнению с показателями минувшего года, что связано с возобновлением работы Одесского припортового завода.

Как сообщала Одесса News, по мнению сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, без работающей экономики у страны не будет средств на борьбу с эпидемией.