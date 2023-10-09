Объявлен лауреат Нобелевской премии 2023 года в области экономики

Нобелевский комитет 9 октября объявил лауреата премии в области экономики.

Трансляция велась на странице комитета в соцсети X (Twitter), сообщает издание ГОРДОН.

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по экономике профессору Гарвардского университета (США), сотруднице Национального бюро экономических исследований Клаудии Голдин «за углубление понимания результатов, получаемых женщинами на рынке труда».

В релизе Нобелевского комитета отмечается, что в своих работах она впервые представила полный отчёт о доходах женщин и их участии в рынке труда на протяжении веков. Её исследование позволяет выявить причины изменений, а также основные источники сохраняющегося гендерного разрыва.

«Женщины в значительной степени недопредставлены на мировом рынке труда, а когда они работают, то зарабатывают меньше, чем мужчины. Клаудия Голдин изучила архивы и собрала более 200 лет данных по США, что позволило ей продемонстрировать, как и почему менялись гендерные различия в доходах и уровне занятости с течением времени», – говорится в релизе.

Исследования Голдин показали, что, несмотря на модернизацию, экономический рост и увеличение доли занятых женщин в ХХ веке, в течение длительного периода разрыв в заработках между женщинами и мужчинами практически не сокращался. По мнению Голдин, отчасти это объясняется тем, что решения об образовании, которые влияют на карьерные возможности в течение всей жизни, принимаются в относительно молодом возрасте. Если ожидания молодых женщин формируются под влиянием опыта предыдущих поколений – например, их матерей, которые не возвращались к работе, пока не выросли дети, – то развитие будет происходить медленно.

«Понимание роли женщин в труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о том, какие факторы лежат в основе этого явления и какие барьеры, возможно, придётся преодолевать в будущем», – сказал председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Якоб Свенссон.

Одесса News информировала, что Нобелевская неделя стартовала 2 октября, когда были объявлены лауреаты 2023 года в области медицины. Впоследствии были объявлены имена лауреатов в области физики, химии, литературы и присуждена премия мира.

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