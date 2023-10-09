Одесский ТЮЗ приглашает на спектакль для всей семьи

Спектакль «Все мыши любят сыр» — спектакль для всей семьи, романтическая сказка с волшебством и превращениями — уже в субботу, 14 октября, в Одесском театре юного зрителя.

В маленькой сыроварне жила семья серых мышей. Волею судьбы на этой же сыроварне поселяется ещё одна семья мышей – белых, а не серых. Взрослые серые и белые мыши невзлюбили друг друга. А их дети – белая мышка Фружи и серый мышонок Шома сразу подружились и полюбили друг друга!

Что же будет с маленькими мышками? Кто сможет им помочь в такой непростой ситуации?

Приходите, и вы узнаете, чем закончилась эта сказка…

Цена билетов от 200 грн. Их можно купить здесь.

Приходите к 12:00.

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