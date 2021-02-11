14 февраля в Одессе танцует …любовь

Для всех, кто хочет провести в Одессе День святого Валентина не шаблонно, приготовлен подарок: Любовь, которая танцует!

Так называется концерт в Большом зале отеля «Лондонская» Londonskaya Hotel на Приморском бульваре,11.

Танцевальная музыка для саксофона, скрипки и рояля — сквозь века. Вальсы, танго, пасадобль и даже канкан в необычном инструментальном сочетании. Шедевры классики, шлягеры ХХ века и новейшие композиции. Шостакович, Штраус, Пьяццолла, Ларсон, Марино, Такаюки и др. – вся эта музыка прекрасно сочетается с атмосферой исторического особняка-отеля «Лондонская», принося столь желанное ощущение праздника!

Все Ангелы Любви соберутся в этот вечер, чтобы окружить Вас и Ваших любимых атмосферой тепла и романтики в стенах одного из самых роскошных оживших концертных пространств Одессы. Окунитесь в радостную вдохновляющую танцевально-романтическую атмосферу!

Выступают:

Анна Степанова (саксофон, Selmer Paris, BG France, лауреат международных конкурсов)

Наталья Мазепа (скрипка, лауреат международных конкурсов, участник «OST west Musikfest» Австрия 2016-2019, «Morawa Music Academy» Польша, Ukrainian Sinfonietta Orchestra)

за роялем — Алина Падалка и Елена Захарова

воспитанники специализированной музыкальной школы им. П. С. Столярского и ансамбля «Эдельвейс» детской музыкальной школы №3 (худ. рук. А. Левенчинская, реж. П. Липинский)

Желающим попасть на концерт следует поторопиться с регистрацией, так как количество доступных мест в связи с современными требованиями ограничено.

Предварительная регистрация 250 грн, в день перформанса 350 грн при условии наличия мест

Все подробности и регистрация:: +38(073) 441 04 66 и +38(067) 418 10 72.